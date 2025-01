VIDEO FV, Pressing su Marí. Il Napoli vuole Pongracic

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento con "Chi si compra flash", in onda su Radio Firenzeviola per tutte le ultime di calciomercato legate alla Fiorentina, si è parlato della trattativa portata avanti dai viola per Pablo Mari del Monza, nonché del forte pressing del Napoli su Marin Pongracic. A centrocampo c'è il passo indietro dei viola per Cher Ndour, infine Christian Kouame valuta concretamente l'Empoli.

Guarda il video per gli aggiornamenti: