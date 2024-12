VIDEO FV, La rifinitura del Vitoria Guimaraes

Fonte: Dal nostro inviato a Guimaraes - Tommaso Loreto

Domani alle 21:00 la Fiorentina affronterà in trasferta il Vitoria Guimaraes in un match valido per la quinta ed ultima giornata del girone unico di Conference League. Per i lusitani allenati da Rui Borges questa mattina un allenamento di rifinitura all'interno del loro centro sportivo "Academia do Vitoria Guimaraes". Alle 13:00 ora locale invece ci sarà la conferenza del tecnico dei portoghesi e di un calciatore bianconero. Di seguito le immagini raccolte da FirenzeViola.it: