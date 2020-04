VIDEO FV, Carlo Conti: "Ora mi sto abbronzando"

Tra i tanti grandi ospiti intervenuti nella maratona Instagram di FirenzeViola.it a fianco dell'associazione Osma e dell'ospedale di Ponte a Niccheri, c'è stato anche Carlo Conti, icona della città per quanto riguarda il mondo della televisione. Questo il racconto della sua quarantena, tra amare riflessioni e qualche spunto per sorridere: Sto trascorrendo questo periodo da privilegiato con il giardino, dove mi sto anche abbronzando, sono con moglie e figlio: sto zitto e non mi lamento mai perché il pensiero deve andare ad altre persone, quelli che davvero stanno soffrendo".

Cosa cambia nel suo lavoro?

"Dovrò fare l'8 maggio il Davide di Donatello senza pubblico, senza ospiti, senza tappeto rosso... Ci stiamo inventando come omaggiare il cinema italiano. Tutti noi abbiamo fatto un appello per tanti lavoratori che ci sono dietro le quinte... Fermare loro significa fermare chi ha bisogno di quei soldi: tanti ragazzi si mantengono gli studi in quel modo... Lo spettacolo è un altro grande settore che risentirà di questo Coronavirus".

LEGGI QUI l'intervento integrale!