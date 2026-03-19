La Fiorentina è in semifinale alla Viareggio Cup: Pistoiese battuta ai rigori

La Fiorentina è in semifinale alla Viareggio Cup: Pistoiese battuta ai rigoriFirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Fiorentina U18 di Mister Capparella supera lo scoglio Pistoiese solo ai calci di rigore e accade alle semifinali della Viareggio Cup. Dagli undici metri in rete dei viola Cianciulli, Boskovic e Clarizia. Decisivi gli errori di Palumbo e Firenzuoli. Rimane solo da scoprire quale sarà il prossimo avversario dei viola.  