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Colombo, l'arbitro di Fiorentina-Inter: i viola non hanno mai vinto con lui

Colombo, l'arbitro di Fiorentina-Inter: i viola non hanno mai vinto con luiFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:54Primo Piano
di Alessandro Buffi

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la trentesima giornata di Serie A, in cui la Fiorentina, dopo la trasferta in Polonia, tornerà a calcare il prato verde del Franchi contro l'Inter di Cristian Chivu, che dopo l'espulsione rimediata contro l'Atalanta non sarà in panchina. La partita è stata affidata da Andrea Colombo della sezione di Como, che sarà coadiuvato dagli assistenti Bahri e Dei Giudici, mentre il quarto ufficiale sarà Tremolada. Negli studi di Lissone ci saranno Maresca al Var e Massa come Avar. 

La Fiorentina con il fischietto lombardo ha 6 precedenti alle spalle, nei quali i viola hanno raccolto: 3 pareggi e 3 sconfitte. Dunque nessuna vittoria per la Fiorentina, una coincidenza che può preoccupare i tifosi viola, che dopo l'ultima incoraggiante e dominante prova sul campo della Cremonese sperano di seguire il cammino verso la salvezza con dei punti importanti con la prima della classe. 

Per l'Inter il bilancio è nettamente diverso. Nelle 8 partite in cui i nerazzurri sono stati diretti da Colombo hanno collezionato: 6 vittorie e 2 sconfitte. La squadra di Milano con l'arbitro di Como ha vissuto grandi gioie, ma anche grandi delusioni: nella scorsa stagione Colombo era l'arbitro di Bologna-Inter (1-0), partita che ha creato un divario decisivo nei confronti del Napoli. Colombo è stato anche un arbitro importante per i nerazzurri, che involontariamente è entrato nella storia del club di Milano dirigendo la partita che consegnò la seconda stella all'Inter. (Milan-Inter 1-2).