VIALE FANTI, Situazione delicata causa maltempo

Situazione delicata in Viale Nervi e Viale Fanti. A causa della forte perturbazione che si è abbattuta su gran parte della regione, la zona circostante lo Stadio Artemio Franchi è attualmente allagata e, causa la caduta di alcuni alberi, la circolazione è momentaneamente bloccata. Potrebbero persistere dei problemi in vista della gara di stasera anche se, giocando alle 21, ci sarà tutto il tempo per risolverli.

All'interno dello stadio la situazione è sotto controllo e non risultano esserci problemi. All'esterno invece la situazione è più delicata nel settore di maratona e in quello per gli ospiti.