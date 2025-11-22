FirenzeViola
Cori razzisti contro Vlahovic: annuncio dello speaker al Franchi per il serbo
È arrivato un annuncio dello speaker dello stadio, per i cori che ha ricevuto Dusan Vlahovic nei primi minuti di Fiorentina-Juventus. L'ex di turno, pizzicato più volte dal pubblico viola con cori a sfondo razzista, ha portato il tutto all'orecchio dell'arbitro che ha richiesto un annuncio all'indirizzo degli spettatori. Gioco fermo qualche istante, poi l'annuncio dalle casse del Franchi.
