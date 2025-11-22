FirenzeViola

Fiorentina-Juventus 0-0, penalty dato e poi tolto ai bianconeri per contatto Vlahovic-Marì

di Redazione FV

La Juventus si vede assegnare e poi revocare un calcio di rigore. Al quarto d'ora di gioco, Vlahovic e Pablo Mari si allacciano e il contatto viene sanzionato in favore dei bianconeri. Poi, su revisione al Var, l'arbitro torna sui suoi passi e leva il penalty fischiato in precedenza.