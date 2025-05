FirenzeViola Udinese in vantaggio 1-0 alla fine del primo tempo: Lucca sblocca, ma i friulani restano in dieci

Si chiude il primo tempo con l’Udinese in vantaggio sulla Fiorentina grazie al gol di Lorenzo Lucca. L’attaccante friulano ha sfruttato al meglio un’occasione, portando avanti i padroni di casa.

La Fiorentina era andata subito in vantaggio con Moise Kean, che però ha visto il suo gol annullato per fuorigioco dopo l’intervento del VAR.

A complicare la situazione per l’Udinese è l’espulsione di Bijol per doppia ammonizione, che lascia la squadra in dieci uomini per la seconda metà della partita. La Fiorentina, dunque, chiuderà la ripresa in superiorità numerica e con l’obiettivo di ribaltare il risultato.