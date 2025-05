Ranieri a DAZN: “Ci crediamo fino in fondo, servirà una grande partita senza rimpianti”

Ai microfoni di DAZN, nel prepartita di Udinese-Fiorentina, il capitano della Fiorentina Luca Ranieri si è mostrato fiducioso e determinato in vista della sfida decisiva per la qualificazione europea. “Ci crediamo fino in fondo,” ha dichiarato Ranieri, “sappiamo quanto sia importante questa partita per il nostro futuro in campionato. Dobbiamo scendere in campo con la giusta mentalità e giocare una grande partita, mettendo tutto quello che abbiamo. Al fischio finale non vogliamo avere rimpianti, ma la consapevolezza di aver dato tutto per raggiungere l’obiettivo.”