Live Udinese-Fiorentina 0-0, segui la diretta testuale di FirenzeViola.it!

vedi letture

24' - Bellissimo cross di Gosens per Kean, ma Kabasele intercetta in scivolata salvando una possibile occasione da gol!

21' - Prende campo l'Udinese. La Fiorentina aspetta per poi ripartire.

19' - Calcio d'angolo per l'Udinese, colpo di testa alto di Karlstrom.

17' - Partita momentaneamente bloccata sullo 0-0. Le squadre faticano a trovare i giusti spazi.

12' - La Fiorentina gestisce, ma la difesa dell'Udinese si fa trovare sempre pronta.

9' - Cartellino giallo per Bijol. Brutto intervento del capitano dell'Udinese su Richardson.

6' - Squadre molto lunghe con ripartenze da una parte e dall'altra. Dodo sfonda benissimo a destra. Stavolta provvidenziale l'intervento di Kabasele in chiusura su Beltran.

4' - Calcio d'angolo per la Fiorentina, ma respinge la difesa dell'Udinese.

1' - SEGNA MOISE KEAN , MA VIENE ANNULLATO PER FUORIGIOCO! Subito pericolosa la Fiorentina con un rinvio lungo di De Gea che manda in porta Kean. Il classe 2000 si era fatto trovare pronto, segnando, ma viene annullato per fuorigioco.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dall'Udinese con la classica divisa bianco nera. Fiorentina, quest'oggi con la maglia viola e pantaloncini bianchi.

La Fiorentina si gioca tutto al Bluenergy Stadium nell’ultimo turno di Serie A. Per strappare un posto nelle coppe europee, i viola devono battere l’Udinese e sperare in una sconfitta della Lazio, impegnata in casa contro il Lecce. Le emozioni non mancheranno e Firenzeviola.it ve le racconterà in diretta come di consueto: restate con noi! Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Lucca, Sanchez.

A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Davis, Palma, Pafundi, Bravo, Giannetti, Pizarro. All. Runjaic

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Beltran, Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Gudmundsson, Moreno, Colpani, Ndour, Adli, Cataldi, Parisi. All. Palladino