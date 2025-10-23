FirenzeViola

Verso Rapid-Fiorentina: le ultime di formazione da Vienna

Oggi alle 14:57Primo Piano
di Redazione FV

In serata (ore 18.45) si gioca Rapid Vienna-Fiorentina per la seconda giornata della League Phase di Conference. Pioli farà ruotare la rosa, soprattutto sulle fasce con Fortini e Parisi candidati alla maglia da titolare, con Gosens peraltro rimasto a lavorare a Firenze.

Ballottaggio tra Dzeko e Gudmundsson mentre in difesa si rivedranno Comuzzo e Pablo Mari. Ecco tutte le ultime da Vienna, raccontate dall'inviato di FirenzeViola e Radio FirenzeViola, Tommaso Loreto, che stasera vi racconterà la gara dall'Allianz Stadion.