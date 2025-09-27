Verso Pisa, Piola torna alla difesa a tre: davanti Fazzini e Gud a supporto di Kean
Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla possibile formazione anti-Pisa che Pioli schiererà in campo domani pomeriggio alla Cetilar Arena. Anche se, come ha detto lo stesso tecnico parmense, i numeri e i moduli sono qualcosa di superato, contro i nerazzurri dovremmo rivedere la difesa a tre con Pongracic nel mezzo e Comuzzo e Ranieri ai suoi lati. In mezzo al campo confermati Nicolussi Caviglia e Mandragora con Dodo e Gosens ovviamente sulle corsie esterne. Si candida ancora per una maglia da titolare Fazzini, questa volta sulla trequarti, con Gudmundsson al fianco di Kean in attacco.
Una formazione piena di palleggiatori e di qualità in mezzo al campo, per evitare, come sottolineato anche da Pioli ieri in conferenza stampa, di saltare il centrocampo in fase di possesso. Si candidano infine per un ruolo da attori protagonisti, ma con buone probabilità di entrare solo a partita in corso, gli altri due centravanti, Edin Dzeko e Roberto Piccoli.
