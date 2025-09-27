Kean e un gol da ritrovare, a Pisa sarà sfida a distanza con Nzola

Domani pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 15:00, la Fiorentina affronterà il Pisa in un derby toscano attesissimo che manca in Serie A da 34 anni. Una sfida delicata quella dell'Arena Garibaldi visto che i viola non hanno ancora vinto una partita in campionato e che in classifica sono fermi a quota 2 punti. Una sfida delicata, scrive questa mattina in edicola La Nazione, anche per Moise Kean. Il centravanti ex Juventus per adesso non è riuscito a sbloccarsi e in dodici tentativi ancora in Serie A non è riuscito a prendere lo specchio della porta. Numeri impressionanti, soprattutto se confrontati con quelli della scorsa stagione quando di questi tempi era già a quota quattro reti. Il problema però non sembra essere solo individuale, ma anche collettivo con la squadra che per adesso lo ha messo solo in rare occasioni nelle migliori condizioni per far male agli avversari.

Domani a Pisa si troverà di fronte l'ex centravanti viola M'Bala Nzola. L'angolano, dopo due stagioni negative tra Fiorentina e Lens, in nerazzurro sembra essere rinato, tanto da riconquistare anche la maglia della nazionale. Contro il Napoli lunedì scorso è sceso in campo da titolare, riuscendo a realizzare anche il primo gol con la sua nuova maglia. Quasi una beffa per i viola visto che a Firenze è stato uno dei volti più iconici del fallimento societario nella ricerca di un grande attaccante dopo l'addio di Dusan Vlahovic. Una ricerca terminata l'anno scorso con l'arrivo di Moise Kean. Il centravanti che tutta Firenze spera domani possa tornare a sbloccarsi.