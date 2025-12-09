Dagli inviati
Dal Viola Park, Gosens e Fazzini ancora a parte: in dubbio per giovedì
FirenzeViola.it
Ancora lavoro a parte per Robin Gosens e Jacopo Fazzini. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it i due giocatori non si sono allenati in gruppo neppure questa mattina, dunque diminuiscono le possibilità che possano essere recuperati per la sfida di giovedì, in Conference League, contro l'AEK Atene. Il tecnico Paolo Vanoli contava sulla possibilità di riavere entrambi a disposizione: la rifinitura di domani sarà decisiva per capire quali margini ci possano essere. Ma le sensazioni attuali non possono essere positive.
