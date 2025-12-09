Niente Coppa d'Africa per Kouamé: è fuori dai convocati della Costa d'Avorio
La Costa d'Avorio ha da poco reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte alla Coppa d'Africa che inizierà fra poche settimane, un elenco di cui non fa parte Christian Kouame, fresco di debutto stagionale nel finale di Sassuolo-Fiorentina. L'attaccante viola, protagonista del trionfo della Costa d'Avorio nell'ultima Coppa d'Africa, salterà quindi la rassegna continentale. Presenti tre giocatori della nostra Serie A: Evan Ndicka della Roma, Odilon Kossounou dell'Atalanta e Vakoun Bayo dell'Udinese. Fra i giocatori "risparmiati", oltre a Kouamé figurano anche Maxwell Cornet del Genoa, Hassane Kamara dell'Udinese, Kouassi e N'Dri del Lecce, Akpa-Akpro del Verona.
I convocati della Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa: Portieri: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos). Difensori: Evan Ddicka (Roma), Odilon Kossounou (Atalanta), Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Boly Willy (Nottingham Forest), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doué (Strasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Armel Zohouri (FC Iberia 1999). Centrocampisti: Franck Kessié (Al-Ahli), Seko Fofana (Rennes), Jean-Filippe Gbamin (Metz), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean-Michel Seri (Maribor). Attaccanti: Vakoun Bayo (Udinese), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Amad Diallo (Manchester United), Yan Diomande (Lipsia), Sebastien Haller (Utrecht), Jean-Philippe Krasso (Paris FC), Wilfried Zaha (Charlotte FC). Riserve: Guessand Evann (Aston Villa) e Guiagon Parfait (Royal Charleeroi)
