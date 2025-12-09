Andrea Marinozzi ottimista sui viola: "Si salveranno, vi spiego come"
Il commentatore di Dazn, Andrea Marinozzi, ha parlato al proprio canale YouTube del periodo negativo attraversato dalla Fiorentina: "Secondo me i viola si salveranno, la squadra ha segnato molto meno di quanto avrebbe potuto. Il suo attacco ha il peggior rapporto tra expected goals e reti effettivamente segnate di tutta la Serie A. Deve alleggerirsi mentalmente, perché la pressione fa diventare tutto più difficile. Anche la porta, che ora per gli attaccanti viola sembra minuscola come una scatola di scarpe, riprende dimensioni normali. A mio avviso non è un problema di tattica, ma di testa".
Visite guidate per il centenario, Euro 2032 e i fondi mancanti: le tappe e il futuro del Franchi
Cronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Cronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Solo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Non è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
