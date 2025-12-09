Andrea Marinozzi ottimista sui viola: "Si salveranno, vi spiego come"

Il commentatore di Dazn, Andrea Marinozzi, ha parlato al proprio canale YouTube del periodo negativo attraversato dalla Fiorentina: "Secondo me i viola si salveranno, la squadra ha segnato molto meno di quanto avrebbe potuto. Il suo attacco ha il peggior rapporto tra expected goals e reti effettivamente segnate di tutta la Serie A. Deve alleggerirsi mentalmente, perché la pressione fa diventare tutto più difficile. Anche la porta, che ora per gli attaccanti viola sembra minuscola come una scatola di scarpe, riprende dimensioni normali. A mio avviso non è un problema di tattica, ma di testa".