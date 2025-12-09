FirenzeViola Visite guidate per il centenario, Euro 2032 e i fondi mancanti: le tappe e il futuro del Franchi

La conferenza stampa tenuta dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha chiarito quelli che saranno i prossimi passi del cronoprogramma dei lavori di restyling dello stadio Franchi. Una circostanza in cui le istituzioni comunali e lo studio Arup (rappresentato dal progettista David Hirsch e l'ingegner Luca Buzzoni, responsabile strutture) hanno voluto precisare step by step quel che accadrà allo stadio della Fiorentina nell'immediato futuro, dopo i ritardi dei lavori del primo lotto che hanno fatto recentemente discutere. A partire proprio da questo, la sindaca ha ribadito che la fine dei cantieri con lo stadio ristrutturato resta fissata al 2029, con la stagione 2029-30 che sarà la prima con l'impianto 'nuovo' totalmente a disposizione. Per quanto riguarda invece proprio il completamento del primo lotto dei lavori - inizialmente calendarizzato come 2024-27 -, è stata indicata la data del 16 febbraio 2027, con collaudo e verifiche da eseguire al 30 aprile 2027: è questo il giorno in cui si riterrà concluso definitivamente il primo lotto dei cantieri, nonché il momento in cui tornerà ad essere agibile la Curva Fiesole (compresa nella prima parte dei lavori come la Maratona lato nord).

Visite e tour per il centenario

La struttura che ospita normalmente la parte più calda dei tifosi viola sarà visibile con copertura ad agosto prossimo, ma non ancora utilizzabile. Il cuore del tifo della Fiorentina resterà, dunque, chiuso in occasione del centenario del club, il 29 agosto 2026. Un anniversario storico per la Fiorentina, che il Comune vuole comunque celebrare organizzando per i tifosi delle visite guidate all'interno del Franchi, al fine di coinvolgere chi vive la maglia viola con passione e mostrare al pubblico l'avanzamento dei lavori.

Il secondo lotto e i fondi mancanti

Detto questo, resta il fatto che buona parte della prossima stagione, infatti, sarà quasi interamente con lo stadio agibile alle condizioni attuali. Una volta terminati i lavori di cui sopra, inizieranno quelli del secondo lotto, quindi da aprile 2027. Un ciclo di cantieri per cui esistono ad ora solo macro-date, non ancora dettagli veri e propri, per questioni tecniche ma anche economiche - da non sottovalutare il fatto che mancano ancora 50/60 milioni per il completamento dell'opera, nel complesso di 265 milioni totali -. Sarà comunque la parte di lavori che interesserà Curva Ferrovia e altri pezzi di Maratona e Tribuna, ribaltando i cantieri attuali e facendo sì che la Fiorentina continui a non traslocare altrove, restando a giocare a Campo di Marte.

I rapporti con la Fiorentina ed Euro 2032

In ultima istanza, la sindaca Funaro è tornata sui rapporti con la Fiorentina. I contatti tra Comune e società viola continuano, anche se i dialoghi della prima cittadina sono comunque solo col dg Ferrari e non col presidente Commisso - con cui la sindaca interagisce solo quando è qui di persona, specificando che le ultime parole scambiate col patron viola risalgono a quando egli era a Firenze, sul finale della passata stagione -. Ad ogni modo, non è ancora chiaro se la Fiorentina parteciperà o meno al progetto di restyling, mentre l'obiettivo del Comune resta quello di presentare, entro il 31 luglio 2026, la candidatura alla UEFA (incontrata dal Comune, a tal proposito, il mese scorso a Nyon) per rientrare tra le sedi di Euro 2032.

in calce alcune immagini raccolte direttamente dentro al Franchi, durante un sopralluogo assieme al Comune di Firenze, e del plastico dello stadio ristrutturato (mostrato in esclusiva su queste pagine quasi due anni fa)