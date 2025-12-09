FirenzeViola Radio FirenzeViola al Tg1: un tributo nazionale in un momento difficile per la Fiorentina

Nonostante un periodo sportivamente drammatico per la Fiorentina, oggi la nostra redazione ha vissuto un momento di grande soddisfazione: le telecamere del Tg1 e l’inviato Alfredo Ranavolo sono stati ospiti di Radio FirenzeViola e Firenzeviola.it per raccontare come la città di Firenze e i tifosi viola in generale stiano affrontando questo momento delicatissimo della squadra guidata da Vanoli.

Per la nostra emittente, nata poco più di tre anni fa, si tratta di un riconoscimento importante: diventare un punto di riferimento non solo per chi ha la Fiorentina nel cuore, ma anche per le principali testate nazionali, dimostra quanto il lavoro di squadra, la passione e l’impegno siano stati apprezzati a livello nazionale. Un orgoglio che vogliamo condividere con tutti i nostri lettori e ascoltatori, dimostrando che anche nei momenti più difficili, la comunità viola resta unita e pronta a sostenere la squadra.

Ecco alcune immagini del servizio andate in onda alle 20 su Rai 1 (CLICCATE QUI per il telegiornale completo, con servizio a partire dal minuto 34:36).