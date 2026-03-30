Dagli inviati Italia verso la Bosnia, rifinitura a Coverciano: Kean pronto alla conferma da titolare

vedi letture

Meno uno a Bosnia-Italia, finale playoff per l’accesso al Mondiale 2026. La Nazionale di Rino Gattuso è agli ultimi preparativi per la delicata sfida di Zenica, da giocare su un campo già in condizioni difficili per neve e piogge copiose dei giorni scorsi. È il motivo per cui la UEFA ha chiesto alla FIGC di svolgere la rifinitura pre partita presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, al fine non appesantire ulteriormente un terreno di gioco già in stato precario. Gli Azzurri, così, hanno cambiato il loro programma iniziale e si sposteranno in aereo verso la Bosnia solo nel pomeriggio, quando osserveranno la conferenza stampa il ct Gattuso e un calciatore.

Dunque, la Nazionale sta svolgendo in questi minuti l’ultimo allenamento sui campi di Coverciano, con tutto il gruppo azzurro al completo. Ieri, infatti, la Nazionale ha effettuato un test amichevole con la Primavera dell’Empoli e tutti i calciatori erano a disposizione del ct, senza defezioni. Stamani stessa situazione, con l’Italia che ha provato ancora una volta la formazione di domani sera. Presente, come tutti gli altri suoi compagni, Moise Kean, pronto a confermarsi titolare nell’iniziale undici anti Bosnia.