VENUTI, In una giornata così non potevo non esserci

In occasione della finale del Calcio Storico fiorentino presente anche Lorenzo Venuti. Il terzino della Fiorentina ha salutato il sindaco Nardella e Bruno Astori per poi rilasciare qualche dichiarazione ai giornalisti presenti parlando del suo rapporto profondo con la città e la gente fiorentina: "In un evento così importante per i fiorentini non potevo non esserci. Son qua apposta per questo. Il Calcio Storico vuol dire tanto per i fiorentini e quindi mi sembra d'obbligo essere qua. L'ho sempre visto in TV ma questa è la prima volta che vedo il Calcio Storico dal vivo. Un evento del genere avvicina tanto alla città anche persone che non sono di Firenze. Mi sto godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di ripartire per la prossima stagione".