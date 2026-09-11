FirenzeViola

Venezia-Fiorentina 1-2: forcing dei padroni di casa, primi cambi per Vanoli

Venezia-Fiorentina 1-2: forcing dei padroni di casa, primi cambi per VanoliFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 22:07Primo Piano
di Alessandro Di Nardo

Quando siamo arrivati all'ora di gioco, il Venezia preme forte per trovare il pareggio. La squadra di stroppa attacca soprattutto sulla parte destra, il lato sinistro della Fiorentina. Prima Yeboah da fuori a giro colpisce male e spara alto, poi ancora un affondo sulla destra con cross basso su cui Akor Adams arriva ma spedisce sul fondo. Paolo Vanoli corre ai ripari e inserisce Gnonto e Pellegrino per Atta e Beto, primi cambi per i viola.