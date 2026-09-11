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Venezia-Fiorentina 1-2: forcing dei padroni di casa, primi cambi per Vanoli
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Quando siamo arrivati all'ora di gioco, il Venezia preme forte per trovare il pareggio. La squadra di stroppa attacca soprattutto sulla parte destra, il lato sinistro della Fiorentina. Prima Yeboah da fuori a giro colpisce male e spara alto, poi ancora un affondo sulla destra con cross basso su cui Akor Adams arriva ma spedisce sul fondo. Paolo Vanoli corre ai ripari e inserisce Gnonto e Pellegrino per Atta e Beto, primi cambi per i viola.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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FirenzeViolaVenezia-Fiorentina 2-4: buona la prima del Vanoli-bis, Mastantuono porta il pallone a casa
Il primo squillo degli 'inallenabili'. Vanoli fa le cose semplici e dà la scossa. Serata di gala per Fagioli e Mastantuono. Dopo tante (e meritate) critiche, un applauso a Paratici e al club per un esonero da incorniciaredi Pietro Lazzerini
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1 Il primo squillo degli 'inallenabili'. Vanoli fa le cose semplici e dà la scossa. Serata di gala per Fagioli e Mastantuono. Dopo tante (e meritate) critiche, un applauso a Paratici e al club per un esonero da incorniciare
Copertina
Ludovico MauroLiveVenezia-Fiorentina 2-4, tripletta di Mastantuono e arriva la prima vittoria viola!
Luca CalamaiA Vanoli chiedo di: credere in Mastantuono; rilanciare Fagioli; trovare una linea difensiva affidabile; puntare su Beto o Pellegrino e di non farsi condizionare nelle scelte di formazione. E a Paratici suggerisco…
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