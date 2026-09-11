FirenzeViola Venezia-Fiorentina 2-4: buona la prima del Vanoli-bis, Mastantuono porta il pallone a casa

vedi letture

Nel venerdì sera di Venezia la Fiorentina ritrova il sorriso e soprattutto i tre punti, i primi in campionato: il ritorno di Paolo Vanoli in panchina coincide con un'ottima prova offensiva da parte dei viola. Gli ospiti partono forte e costruiscono subito tre occasioni importanti. Mastantuono viene murato da Moreno dopo una bella azione personale, poi Ndour sfiora il palo con un destro da posizione defilata e Jimenez, lanciato dallo stesso argentino, spreca davanti a Stankovic. I viola fanno la partita, ma al 22’ arriva la doccia fredda: un pallone perso da Ndour permette a Busio di verticalizzare per Akor Adams, che batte De Gea e porta avanti il Venezia. La reazione della Fiorentina è immediata. Al 28’ Jimenez apre per Franco Mastantuono, che dal limite si sposta sul sinistro e trova il primo gol in Italia con una conclusione precisa sul primo palo. Due minuti dopo l’argentino completa la rimonta con un altro mancino, stavolta sul secondo palo, dopo un’azione confusa iniziata da Beto. È 2-1 per i viola, che prima dell’intervallo sfiorano anche il tris con Njie, fermato da un grande intervento di Stankovic al 42’.

In avvio di ripresa il Venezia prova ad alzare il ritmo e la Fiorentina soffre soprattutto sulla fascia sinistra. Yeboah calcia alto da fuori, poi Adams non trova la porta dopo un altro affondo dei padroni di casa. Vanoli interviene dalla panchina e manda in campo Gnonto e Pellegrino per Atta e Beto. La mossa si rivela decisiva: al 68’ Fagioli recupera palla e serve subito il nuovo entrato Matteo Pellegrino, che brucia Moreno e firma il 3-1 con un diagonale preciso. La Fiorentina prende definitivamente il controllo della partita e all’80’ arriva anche il poker, ancora con Mastantuono. Ndour lo pesca in area con un pallonetto, Stankovic respinge la prima conclusione ma il pallone carambola sul volto dell’argentino e finisce comunque in rete. È la terza marcatura personale della serata per il classe 2007.

La partita però non è ancora chiusa. Un’altra incertezza in costruzione della Fiorentina permette al Venezia di accorciare all’83’: Haps crossa in mezzo e Hainaut, con un gran destro al volo, batte De Gea per il 2-4. Nel finale i viola resistono senza grossi rischi e portano a casa la prima vittoria in campionato. La Fiorentina mostra finalmente carattere e qualità offensiva, trascinata da uno scatenato Mastantuono, che si porta il pallone a casa. Sugli scudi anche un sublime Fagioli e uno Njie a tratti inarrestabile, mentre restano alcune fragilità difensive da sistemare. Ma dopo tre sconfitte consecutive arrivano finalmente i primi tre punti: per la Viola, il campionato può davvero cominciare da Venezia.