Vanoli studia i rimedi, La Gazzetta dello Sport: "C'è la tentazione della difesa a 4"

La Fiorentina mostra segnali di difficoltà e Vanoli è al lavoro per individuare soluzioni, si legge su La Gazzetta dello Sport. Si valuta la possibilità di passare a una difesa a quattro perché, al di là dei frequenti errori individuali, l’intera retroguardia necessita di una revisione. Il problema per cambiare modulo è però il poco tempo a disposizione e, di conseguenza, a Bergamo difficilmente si vedrà un sistema di gioco differente, più realistico eventualmente nel successivo impegno casalingo contro il Sassuolo.

Pongracic, Comuzzo e Ranieri hanno già giocato in un 4-2-3-1 un anno fa con Palladino, ma ora in rosa mancano per scelta esterni offensivi, rendendo quasi impraticabile il 4-3-3. Se Vanoli intendesse davvero muoversi in questa direzione, sarebbe necessario intervenire sul mercato invernale.