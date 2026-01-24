Vanoli: "Solomon era indietro di condizione. A Dzeko dobbiamo tanto"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Cagliari, iniziando da un ricordo di Commisso: "È la prima partita in casa senza il nostro presidente, ci teniamo a fare bella figura e mando un grosso abbraccio alla famiglia che ha dato tanto a questo club. Stiamo avendo continuità, abbiamo fatto passi importanti ma, come ho sempre detto da quando sono qua, la strada è lunga. Stiamo diventando più squadra, questa luce ci dà la consapevolezza di poter fare qualcosa di importante".

Solomon cosa può portare?

"Solomon è un giocatore che può giocare sia a destra che a sinistra, ha qualità che cercavamo sul mercato. Gli ho detto di mettere la sua esperienza e la sua motivazione a disposizione della squadra, era quello più indietro di condizione e adesso potrà dimostrare il suo valore come ha già fatto da subentrato con la Cremonese, è un giocatore importante per la squadra".

Dzeko quanto è stato importante nel periodo difficile?

"È stato molto importante, è un giocatore dalla grande caratura: ci ha aiutato nei momenti difficili e si merita un grande in bocca al lupo, lui ma anche i ragazzi che sono andati a giocare come Viti e Richardson: hanno dato sempre il massimo e onorato questa maglia".