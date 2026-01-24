Moise Kean in tribuna, non è in distinta: non giocherà Fiorentina-Cagliari

vedi letture

Moise Kean sarà l'assente d'eccellenza della gara di oggi tra Fiorentina e Cagliari. Decisione arrivata a causa dell'infortunio alla caviglia che il centravanti viola sta gestendo da tempo. Inoltre, come racconto da FirenzeViola, in questi giorni l'attaccante italiano ha continuato a svolgere un lavoro personalizzato, senza mai allenarsi in gruppo. Per questa ragione, lo staff viola ha preferito non rischiarlo in vista dei prossimi impegni stagionali.