Calcio a scuola: visita al liceo francese V. Hugo per la calciatrice viola Hurtig

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Mattinata in cattedra per Lina Hurtig, ospite del Lycée français international Victor Hugo di Firenze. La calciatrice svedese ha incontrato gli studenti dell'istituto per un confronto aperto, senza censure, su temi calcistici e non. La giocatrice ha condiviso la sua esperienza internazionale, le difficoltà che ha incontrato nella sua carriera, le motivazioni e la forza mentale necessarie per un'atleta professionista. Oltre ai temi personali e professionali, Lina ha potuto racontare lo sviluppo del movimento calcistico femminile e si è sottoposta ad una intensa sessione di Q&A, senza esitazioni e con la spontaneità che si addice ai giovani che la ascoltavano.

L'incontro è un'altra tappa del viaggio di awareness che la Fiorentina Femminile sta compiendo sul territorio cittadino, avvicinando le realtà scolastiche ad ogni livello con il mondo del professionismo al femminile, calcistico e professionale. Lo riporta il sito ufficiale della Fiorentina.