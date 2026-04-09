FirenzeViola Az a Cracovia, Strasburgo (favorito) a Mainz: il quadro completo di Conference

vedi letture

Crystal Palace-Fiorentina, ma non solo. Giovedì sera di Conference per tutte le otto squadre rimaste in corsa: il big match sarà quello di Selhurst Park, ma i quarti di finale cominceranno circa due ore prima, alle 18.45, a Madrid e Cracovia. Si inizia da Rayo Vallecano-Aek, con gli spagnoli, tredicesimi in Liga e senza più nulla da chiedere al campionato, che inseguono il sogno europeo contro l'ex viola Luka Jovic, attualmente primo in Super League greca; sull'altro campo del pomeriggio anche l'Az si gioca il senso della stagione, visto che i biancorossi sono sesti in Eredivisie, davanti si ritroveranno lo Shakhtar Donetsk, secondo in Premjer liha ucraina e in campo con motivazioni extra, viste le gravi condizioni in cui versa la città ( non si giocherà in Ucraina ma a Cracovia); chiude alle ore 21, in contemporanea con Crystal Palace-Fiorentina, Mainz-Strasburgo: i francesi terribili di Gary O'Neil, che hanno concluso per primi alla League Phase, vanno in Germania consapevoli di essere i favoriti per la vittoria finale della competizione e affrontano un Mainz che è già tranquillo in Bundes dopo aver rischiato di rimanere invischiato nella lotta per non retrocedere.

Questo il tabellone e gli incroci possibili in semifinale:

Il tabellone:

QF1: Shakhtar vs AZ Alkmaar (ritorno in casa per l'AZ) QF2: Crystal Palace vs FIORENTINA (ritorno in casa per la Fiorentina) QF3: Rayo Vallecano vs AEK Atene (ritorno in casa per l'AEK)

QF4: Mainz vs Strasburgo (ritorno in casa per lo Strasburgo)

GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI SF1:

Shakhtar/AZ vs Palace/FIORENTINA

SF2: Rayo/AEK vs Mainz/Strasburgo

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 27 maggio 2026 (Lipsia)