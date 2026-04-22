Calciomercato
Il PAOK valuta il riscatto di Alessandro Bianco: ecco il prezzo
FirenzeViola.it
Alessandro Bianco sta precedendo la sua stagione in prestito al PAOK con cui, nella giornata di sabato, si giocherà la Coppa di Grecia contro l’OFI Creta. Il centrocampista quest’anno ha totalizzato 20 presenze e 2 gol. Il PAOK sta ancora riflettendo sulla possibilità di riscattarlo, per una cifra che secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it ammonta a 4 milioni di euro. Nel giro di un mese il club greco prenderà una decisione definitiva. In tutto questo, la scorsa settimana, il suo procuratore Beppe Galli ha fatto visita alla Fiorentina al Viola Park. Chissà che non sia stato fatto un punto proprio sul classe 2002.
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