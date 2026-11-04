Vanoli lavora per schierare Gonçalves titolare: il portoghese non è ancora al top della forma

L’impressione è che Pedro Goncalves stia molto meglio rispetto a qualche settimana fa, ma la non preparazione estiva ancora si fa sentire nelle valutazioni di Vanoli. Tradotto: un conto è una manciata di minuti nel finale di gara. Un altro partire dal primo minuto. Il tecnico gigliato conta di arrivare in fretta a questa seconda ipotesi. La qualità di ‘Pote’ è assoluta, in pochi nella rosa viola vedono le giocate che vede lui. Questione di intelligenza calcistica, un po’ innata e un po’ dovuta all’esperienza.

Fin qui (in attesa di mandarlo in campo dall’inizio) la missione è stata chiara: convincerlo di poter fare la differenza nello spezzone finale. Lì dove effettivamente si decidono le partite. E Vanoli sembra avercela fatta. Al Mapei Stadium gli ultimi venti minuti li ha governati totalmente il portoghese. Lo riporta La Nazione.