Vanoli adesso convince: ma per il CorSport la strada per la conferma è ancora lunga

I numeri danno ragione a Paolo Vanoli. Lo scrive il Corriere dello Sport, che esalta l'impatto del tecnico della Fiorentina, arrivato a novembre per risollevare i viola. L’allenatore, che si sta prendendo la sua personale rivincita, ieri l’altro ha festeggiato la terza vittoria consecutiva nonché il quarto risultato utile di fila. E ha ammesso in conferenza stampa che «la difficoltà più grossa è stata cambiare l'obiettivo. Da uno talmente importante a uno disastroso. Ci vuole tempo per assimilare questo processo». Fatto sta che, ora, la sua Fiorentina sembra aver preso coscienza della condizione in cui si trova.

Sul Corriere anche spazio ai dettagli sul contratto del tecnico: come scritto anche su FirenzeViola.it, un accordo valido per otto mesi (dunque fino a giugno), con opzione per la stagione successiva. Che in quanto unilaterale è totalmente nelle mani del club e non vincolata ai risultati. La decisione finale sul futuro di Vanoli spetterà solo alla Fiorentina, che valuterà se premiarlo o se salutarlo non attivando l’opzione. L’obiettivo dell’allenatore era e resta quello di salvare la nave, non di assicurarsi un contratto. La strada è ancora molto lunga. In casa viola lo sanno bene.