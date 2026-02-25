Vanoli pensa ad alcune rotazioni per la coppa: turno di riposo per Ranieri?

Sul Corriere dello Sport alcune possibili anticipazioni di formazione in vista di Fiorentina-Jagiellonia, gara in programma domani e valevole per il ritorno dei playoff di Conference. Una partita da non sottovalutare nonostante la vittoria per 3-0 all'andata che dovrebbe tenere al sicuro da brutte sorprese, anche se nel passato recente viola (per ultimo, è successo nel preliminare col Polissya) spesso De Gea e compagni hanno rimesso in discussione qualificazioni che sembravano chiuse; dall'altra parte c'è la gestione delle energie e degli acciaccati in vista della trasferta di lunedì prossimo a Udine.

Dove non ci sarà Dodo, squalificato, che per questo si candida a una maglia da titolare domani sera in coppa. Per il resto gestione del minutaggio appunto, con Luca Ranieri, titolare nelle ultime tre gare, che dovrebbe rifiatare e la possibilità di vedere anche Kouadio dal 1'. Si prospetta un giovedì a sedere anche per gli altri perni di Paolo Vanoli, Nicolò Fagioli e Moise Kean, anche se sarà comunque un turnover ragionato, a maggior ragione per i tre giorni pieni di riposo (senza viaggi pesanti) tra la Conference e la sfida con l'Udinese.