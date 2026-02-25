Quota salvezza a 36: alla Fiorentina servono 12 punti in 12 partite

vedi letture

Il Corriere dello Sport usa i numeri del Predictor Opta per disegnare il prossimo campionato. Secondo il sito di statistiche avanzate le certezze sembrano essere due: Chivu vincerà lo scudetto e per salvarsi serviranno 36 punti. Andiamo con ordine. In vetta alla classifica, l’Inter ha rosicchiato qualche altro punto alle dirette concorrenti, con la proiezione che la quota regina del campionato a fine stagione al 96,73%. Le percentuali delle inseguitrici sono ormai irrisorie: 2,52% quelle del Milan, 0,55% per il Napoli e 0,15% per la Roma. Ma questa è un’altra storia.

Per quanto riguarda i bassifondi, Fiorentina-Pisa (finita 1-0 per i padroni di casa) ha avuto un merito: abbassare la quota salvezza, ora prevista intorno ai 36 punti. Sul fondo della classifica di Serie A c’è una bagarre che possiamo sintetizzare così: con Udinese e Parma ormai a un passo dal traguardo, a 32 punti, la lotta retrocessione sembra limitarsi a otto squadre in tutto, con Cagliari (29), Genoa e Torino (27) meglio piazzate. Restano le ultime cinque. A partire dal fondo: Hellas e Pisa guardano le vicine di classifica staccate di 9 punti. Secondo il supercomputer la retrocessione è ormai solo una questione di tempo, con i veronesi dati per spacciati al 99,17% e i toscani al 97,41%. Un punto soltanto ospita poi Lecce, Cremonese e Fiorentina - in rigoroso ordine di classifica - che si giocano tutto per non occupare a maggio quell’ultima casella destinata alla B. A ciascuna servono potenzialmente 12 punti ma le proiezioni confermano l’ordine attuale: Di Francesco è dato retrocesso al 43,37%, segue Nicola, specialista delle salvezze, con il 26,53%. Infine Vanoli: 12,17%.