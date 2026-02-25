Vietato snobbare lo Jagiellonia: ecco quanto vale la qualificazione in Conference per la Fiorentina
Quanto conta la Conference? Prova a rispondere a questa domanda la Nazione, facendo un po' di calcoli: legando un discorso all'aspetto meramente economico, per la Fiorentina il playoff contro lo Jagiellonia (ben indirizzato dopo il 3-0 dell'andata) vale 800mila euro, che si andrebbero a sommare ai 7,7 milioni di euro già ottenuti dalla Uefa per il percorso fin qui fatto in Conference. In caso di passaggio del turno, la Fiorentina agli ottavi troverebbe una tra lo Strasburgo (7° nella Ligue 1 francese) e il Rakow, altra formazione polacca che si trova al 5° posto del suo campionato (l’abbinamento via sorteggio è previsto venerdì).
Per questo, ma non solo, l'attenzione sarà massima. Paolo Vanoli ha detto alla squadra di voler proseguire nel solco deitre successi consecutivi.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati