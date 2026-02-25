Allegri chiama Kean: per il Milan sarà l'obiettivo numero uno in estate

Tuttosport titola "Kean obiettivo numero uno". Il riferimento è al mercato del Milan e non lascia molto spazio all'interpretazione. I rossoneri hanno bisogno di un vero nove e nel mirino c'è soprattutto Moise Kean. Secondo il quotidiano, Massimiliano Allegri lo ha allenato e lo ha indicato già dalla scorsa estate come rinforzo. Il centravanti azzurro è legato alla Fiorentina fino al 2029 e ha una clausola rescissoria da 62 milioni (attiva dal primo al 15 luglio).

Dopo quest’annata difficile, potrebbe partire. La Premier resta un possibile approdo, ma il Milan ci sta ragionando e potrebbe mettere sul piatto delle contropartite, perfino il gioiellino Francesco Camarda assai stimato da Fabio Paratici. Ecco, proprio il neo ds viola, trattato e "mollato" dal Milan prima di virare su Tare, potrebbe rappresentare un ostacolo nella trattativa, ma la Fiorentina in questi anni ha sempre ceduto i suoi gioielli, anche a club non propriamente amici. Gli altri profili monitorati sono quelli di Dusan Vlahovic, in scadenza con la Juventus, di Pellegrino del Parma, Darwin Nunez dell'Al-Hilal e Gabriel Jesus dell'Arsena.