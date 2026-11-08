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"Davanti a una zebra comanda il leone": la spettacolare coreografia della Fiesole

"Davanti a una zebra comanda il leone": la spettacolare coreografia della FiesoleFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:05Primo Piano
di Ludovico Mauro
fonte dal nostro inviato al Franchi

"Undici leoni", con tanto di sguardo feroce dello stesso animale a fianco: è stata questa la coreografia messa in mostra dalla Curva Fiesole prima di Fiorentina-Juventus. Uno spettacolo meraviglioso da vedere, davvero scenografico, ad accompagnare l'entrata in campo delle squadre. Il tutto contornato dallo striscione alla base della gradinata che recita: "Così volle la natura, così insegna la tradizione. Davanti a una zebra, chi comanda è il leone". Una cornice veramente bella, sicuramente carica di adrenalina per la partita che Firenze aspetta tutto l'anno. Ecco l'immagine:

© foto di www.imagephotoagency.it
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