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"Davanti a una zebra comanda il leone": la spettacolare coreografia della Fiesole
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"Undici leoni", con tanto di sguardo feroce dello stesso animale a fianco: è stata questa la coreografia messa in mostra dalla Curva Fiesole prima di Fiorentina-Juventus. Uno spettacolo meraviglioso da vedere, davvero scenografico, ad accompagnare l'entrata in campo delle squadre. Il tutto contornato dallo striscione alla base della gradinata che recita: "Così volle la natura, così insegna la tradizione. Davanti a una zebra, chi comanda è il leone". Una cornice veramente bella, sicuramente carica di adrenalina per la partita che Firenze aspetta tutto l'anno. Ecco l'immagine:
autore
Giornalista della cantera di FirenzeViola, in cui è giornalisticamente nato e cresciuto. Dopo anni sul campo da calcio ecco il passaggio in redazione e sulla strada: conduttore del Viola Weekend, collaboratore di TuttoMercatoWeb e volto inviato di Radio FirenzeViola per le vie cittadine e non solo, ovunque si parli di Fiorentina.
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