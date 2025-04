Un mese davvero Gud. Marzo scintillante per Gudmundsson che vuole trascinare la Fiorentina

vedi letture

"Un mese davvero Gud", è il titolo che campeggia sulle pagine interne del Corriere dello Sport dedicate alla Fiorentina e al suo 10, quell'Albert Gudmundsson che ha trascorso un mese di marzo da favola. Gol al Napoli, al Panathinaikos, alla Juventus e quasi al Milan (l'autorete di Thiaw è frutto del suo lavoro), le ultime settimane sono state scintillanti per l'islandese, di cui la squadra di Palladino non può fare a meno se vuole inseguire grandi traguardi.

C'è voluto molto, se si considera che per la prima parte di stagione l'ex Genoa è stato quasi sempre fuori, ma poi ne è uscito alla grande: 6 gol in 19 presenze in campionato, 2 gol in 5 partite di Conference League, e se 8 su 25 (va aggiunto un quarto d'ora in Coppa Italia) suona già abbastanza bene, un gol ogni 148 minuti suona ancora meglio. In pratica, trascorsa una partita e un tempo di quella dopo, Gudmundsson segna. Considerando gli impegni in Italia e in Europa al ritmo di tre gare alla settimana, è un’ottima notizia per la Fiorentina e una dimostrazione inconfutabile che il trequartista-attaccante classe 1997 si è preso la Fiorentina stessa. Il marzo dell'islandese è stato poderoso, perché Albert Gudmundsson la Fiorentina non l’ha conquistata e basta: ci tiene e la vuole trascinare più in alto possibile.