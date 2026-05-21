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Un Franchi per pochi intimi: domani solo 18mila spettatori attesi allo stadio

Un Franchi per pochi intimi: domani solo 18mila spettatori attesi allo stadio
Oggi alle 18:23Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Saranno in tutto 18mila circa gli spettatori presenti domani sugli spalti del Franchi. Per l'ultima sfida della stagione, dunque, non ci sarà il tutto esaurito a Campo di Marte, complici il giorno lavorativo in cui si giocherà la partita (e anche l'orario in notturna non aiuta per chi arriverà da fuori Firenze) e il fatto che la squadra di Vanoli ha già centrato la salvezza matematica.