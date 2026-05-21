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Un Franchi per pochi intimi: domani solo 18mila spettatori attesi allo stadio
Saranno in tutto 18mila circa gli spettatori presenti domani sugli spalti del Franchi. Per l'ultima sfida della stagione, dunque, non ci sarà il tutto esaurito a Campo di Marte, complici il giorno lavorativo in cui si giocherà la partita (e anche l'orario in notturna non aiuta per chi arriverà da fuori Firenze) e il fatto che la squadra di Vanoli ha già centrato la salvezza matematica.
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