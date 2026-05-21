Sentite The Athletic: "Sarebbe bello vedere Guardiola alla guida della Fiorentina"

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Dopo un decennio alla guida del Manchester City, il lungo ciclo inglese di Pep Guardiola sembra avviarsi verso i titoli di coda. Inevitabile, dunque, che attorno al futuro del tecnico catalano inizino a moltiplicarsi indiscrezioni e suggestioni, compresa quella di un possibile approdo in Serie A.

A rilanciare l’idea è stato il quotidiano The Athletic, che ha immaginato Guardiola sulla panchina di una realtà lontana dai superclub europei: “C’è sempre stata la curiosità di vedere Guardiola alla guida di una squadra di metà classifica, per capire se sarebbe in grado di vincere anche senza una rosa piena di campioni. Sarebbe affascinante vederlo allenare club come Fiorentina o Udinese. Non è uno scenario realistico, perché difficilmente un allenatore del suo livello accetterebbe una sfida del genere soltanto per soddisfare la curiosità generale, ma sarebbe sicuramente intrigante”.

Il quotidiano inglese ha poi proseguito il ragionamento facendo alcuni paragoni recenti: “Potrebbe fare ciò che Andoni Iraola ha costruito al Bournemouth, Sebastian Hoeness allo Stoccarda o Cesc Fabregas al Como? Assolutamente sì. Guardiola è uno dei pochissimi allenatori al mondo capaci di incidere in questo modo anche in contesti differenti rispetto alle grandi potenze europee”.