FirenzeViola Ultras e solidarietà alla festa viola del Valdarno: una nuova carrozzina donata a un piccolo tifoso anche grazie alla Joe Barone Foundation

Lo storico gruppo del Cav Valdarno insieme all'Associazione SoloViola, sabato sera ha dato vita a una grande festa a Bucine non solo con l'intento di passare una serata a completa tinta viola, ma anche e soprattutto per raccogliere fondi per una causa che ha colpito il cuore di tutti i presenti. La 5a edizione della Festa Viola del Valdarno aveva come obiettivo quello di cedere l'intero incasso della serata per contribuire all'acquisto di una carrozzina speciale per un bambino nato con una gravissima malformazione congenita che vive con la sua famiglia proprio nel Valdarno. Obiettivo raggiunto in pieno, con la partecipazione di tantissimi tifosi e ultras, spesso denominazione accostata ai tifosi in senso negativo che questa sera, come in tante altre occasioni, ha dato sfoggio di grande generosità e solidarietà. I tanti storici rappresentanti della curva Fiesole presenti insieme alle nuove leve del tifo organizzato hanno permesso di raggiungere un incasso totale di 12 mila euro. Per coprire l'intero costo della carrozzina mancavano però ancora 4 mila euro, donati dalla Joe Barone Foundation, presente alla festa con il figlio del compianto dirigente della Fiorentina, Giuseppe (in foto).

Una serata piena di emozioni culminate con l'intervento direttamente dagli Stati Uniti da parte del presidente Rocco Commisso, che ha parlato tramite il telefono di un altro ospite d'onore come il direttore generale Alessandro Ferrari. Una festa viola a 360° che permetterà a un piccolo tifoso di vivere la propria vita con ulteriore indipendenza. Un successo per tutti, nel nome della Fiorentina e dei suoi tifosi.