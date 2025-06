Continua il legame con Empoli, in attesa di Anjorin Sebastiano Esposito può essere il nome giusto in avanti

Dzeko, Fazzini, Viti. Sono già tre, seppur non ancora ufficializzati, i colpi di mercato messi a segno dalla Fiorentina in questo avvio di calciomercato. Il ds viola Daniele Pradè sta lavorando per cercare di anticipare i tempi, battere la concorrenza e regalare una squadra già abbastanza pronta a Pioli per l'inizio del raduno estivo. Dopo Fazzini, acquistato proprio dagli azzurri, e Viti (preso dal Nizza ma l'anno scorso in prestito in Toscana), l'asse Empoli-Firenze potrebbe scaldarsi ancora per due giocatori. Il primo è Tino Anjorin. Inglese di proprietà del club di Corsi, piace tanto alla Fiorentina ma la trattativa potrebbe prolungarsi perché il Chelsea detiene il 50% sulla futura rivendita. Il centrocampista britannico comunque difficilmente vorrà rimanere in Serie B e con la sua volontà di essere ceduto la trattativa potrà sbloccarsi.

Oltre ad Anjorin, come riportato da La Nazione, i viola puntano anche Sebastiano Esposito. L'attaccante campano è dell'Inter, adesso infatti si trova in America per il Mondiale per Club, ma la scorsa stagione ha giocato ad Empoli. La Fiorentina è interessata anche al fratello Francesco Pio ma sia per età che per durata del contratto, quello di Sebastiano Esposito scade il prossimo giugno, sembra più facile arrivare al classe 2002. La scorsa stagione Esposito ad Empoli ha segnato 10 reti. I viola lo prenderebbero come seconda punta da affiancare ad uno tra Kean e Dzeko.