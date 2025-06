Andrea Innocenti, lo scopritore di Viti: "A casa sua ritroverà gli stimoli giusti. Scelta corretta"

Un colpo per reparto. Messi a segno gli acquisti di Dzeko e Fazzini, rispettivamente per attacco e centrocampo, la Fiorentina nelle ultime ore ha concluso con il Nizza una trattativa lampo per Mattia Viti. Il centrale mancino classe 2002 arriverà in viola in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. In caso di riscatto Viti si legherà alla Fiorentina, la squadra per cui è tifoso, fino al 2030 e il Nizza manterrà una percentuale di circa il 10% sulla futura rivendita del calciatore toscano. A La Nazione ha lasciato un commento lo scopritore del centrale mancino di Borgo San Lorenzo Andrea Innocenti: "La Fiorentina ha fatto la scelta giusta, che fa il paio con quella di Fazzini.

Mattia è un ragazzo forte, serio e per di più toscano. Ha vissuto due annate difficili ma giocando a casa ritroverà gli stimoli giusti. Ricordo ancora quando ad 8 anni lo prelevai dall'Audace Legnaia, allora faceva l'esterno d'attacco". Attese nelle prossime ore le ufficialità proprio di Viti e Fazzini.