ULIVIERI, Viola, un tecnico straniero rischia. Gattuso..

Tra le persone presenti a Coverciano per il 21° compleanno del Museo del Calcio, anche il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri che ha così parlato: "Coverciano dovrebbe diventare un luogo di frequentazione per i giovani, visto che in queste sale sono ricordati i nomi di tutti i grandi campioni. Gli allenatori di Serie A? E' stato un anno difficile in particolare per Gattuso e Pirlo ma alla fine hanno fatto bene, specie Andrea che ha alzato due trofei. Gattuso a Firenze e gli allenatori stranieri? Rino lo vedrei bene su tutte le panchine dopo l'annata dura che c'è stata a Napoli. Non vedo la necessità di puntare sugli stranieri perché spesso vanno in difficoltà sul piano tattico, spesso però sono rischi calcolati: son scelte societarie che non mi spettano. La Fiorentina? Son stati bravi nella gestione della lotta salvezza, sono stati fatti salti di gioia per la permanenza in Serie A: ma queste feste non ci piacciono tanto... bisognerebbe festeggiare per altro. Vlahovic? Era difficile pensare all'inizio che avrebbe potuto fare così bene. I meriti vanno a lui e a chi gli ha permesso di esplodere".