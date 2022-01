UFFICIALE, Benassi passa all'Empoli in prestito

Lo avevamo anticipato ieri, adesso è ufficiale, Marco Benassi lascia la Fiorentina e si trasferisce a pochi chilometri di distanza, ad Empoli. Il centrocampista classe '94, che in questa stagione stava faticando a trovare spazio in viola, passa alla squadra di Aurelio Andreazzoli con la formula del prestito secco fino a giugno e sarà a disposizione degli azzurri già dalle prossime ore. Si apre così anche il mercato in uscita della Fiorentina: Benassi era uno dei tre in lista partenti del club di Commisso, che ora cercherà di trovare una sistemazione anche per Sofyian Amrabat e Aleksandr Kokorin.