Ufficiale
Adesso è ufficiale: Alex Jimenez è un nuovo giocatore della Fiorentina
Dopo il blitz di sabato, l'ufficialità è arrivata oggi, almeno secondo il sito della Lega Serie A: Alex Jimenez è un nuovo giocatore della Fiorentina. Arriva dal Bournemouth, un'operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Il calciatore è già a Firenze da più di 48 ore, ha sostenuto le visite mediche ma era in attesa del transfer che non è arrivato nella giornata di ieri, per questo non figurava nell'elenco dei convocati del ritiro che parte oggi. Solo una formalità, perché da adesso l'ex esterno del Milan è a tutti gli effetti un calciatore di Fabio Grosso.
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Aria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagionedi Mario Tenerani
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Copertina
Dagli inviatiAl via il ritiro della Fiorentina: ecco le prime immagini di Grosso e i suoi dal Viola Park
Tommaso LoretoUn mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
Niccolò SantiStretta per Oso del Siviglia. Nuovi contatti per Oulai. Kean tutt’altro che incedibile. In attesa di Koleosho, occhio a Noa Lang. Valdepenas vuole la Fiorentina. Gosens e un trattamento ingeneroso
Luca CalamaiParatici ha convinto la famiglia Commisso che è il momento di provare a vincere. Atta è un’operazione alla Rui Costa. Giusto tenere Kean e Fagioli e liberarsi di Gud. Lang un’idea. Grosso impari da Prandelli
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