Ufficiale Adesso è ufficiale: Alex Jimenez è un nuovo giocatore della Fiorentina

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Dopo il blitz di sabato, l'ufficialità è arrivata oggi, almeno secondo il sito della Lega Serie A: Alex Jimenez è un nuovo giocatore della Fiorentina. Arriva dal Bournemouth, un'operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Il calciatore è già a Firenze da più di 48 ore, ha sostenuto le visite mediche ma era in attesa del transfer che non è arrivato nella giornata di ieri, per questo non figurava nell'elenco dei convocati del ritiro che parte oggi. Solo una formalità, perché da adesso l'ex esterno del Milan è a tutti gli effetti un calciatore di Fabio Grosso.