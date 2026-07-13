Non solo Grosso: primo giorno di lavoro per tutti al Viola Park, ecco il nuovo staff tecnico

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La nuova Fiorentina prende forma in tutti i settori. Nel giorno del primo raduno della stagione 2026/27, con la squadra viola che dà ufficialmente il via al ritiro, il club ha comunicato lo staff tecnico che accompagnerà Fabio Grosso nella sua nuova avventura sulla panchina gigliata. Al fianco del nuovo allenatore ci sarà Raffaele Longo nel ruolo di assistant coach, mentre Stefano Raponi ricoprirà l'incarico di staff coordinator. Nel gruppo dei collaboratori tecnici entra anche Damià Abella, con Francesco Vaccariello e Vittorio Carello impegnati rispettivamente come athletic trainer e strength athletic trainer.

La gestione delle palle inattive sarà affidata a Giuseppe Foti, mentre Giuseppe Mazza sarà il responsabile dello strength & conditioning. Confermata una forte attenzione all'analisi e ai dati: Simone Contran sarà Head of Football Analysis, Vanni Di Febo Head of Data Analysis, con Mauro Carretta nel ruolo di match analyst e Andrea Tordi per il lavoro con il drone. Completano lo staff Claudio Filippi come Head of Goalkeepers e Stefano Baroncini come assistant coach dei portieri. Un gruppo di lavoro scelto per accompagnare Grosso nella costruzione della nuova Fiorentina, che proprio oggi ha iniziato il percorso verso la prossima stagione.