Andreazzoli: "Io scelta rivoluzionaria? Più stimolato. Con Paratici condivise le stesse idee"

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Aurelio Andreazzoli, nuovo tecnico della Fiorentina Primavera, ha iniziato ieri la preparazione dell'Under 20 in vista della nuova stagione. In un'intervista a Sky Sport ha spiegato come è nata l'idea della panchina viola: "Il ds Paratici mi ha chiamato, abbiamo fatto una chiacchierata e mi è piaciuto. Ho condiviso le stesse proposte del direttore e sono grato alla società per aver fatto questa scelta, che è in controtendenza e un po' rivoluzionaria. Le situazioni un po' rivoluzionarie, però, sono quelle che stimolano maggiormente".

Cosa serve per far crescere i giovani?

"Abbiamo la fortuna di avere una scuola già molto importante qui, va solo completato il percorso. C'è da far capire ai giovani come funziona il mondo dei grandi e poi sperare di avere la possibilità per dar loro le opportunità di misurarsi. Bisogna essere bravi a trovare i mezzi per far ragionare questi ragazzi come degli uomini, avvicinandoli a quello che sarà il mondo degli uomini".

Quanto è importante lavorare nel Viola Park?

"Lo conoscevo per le immagini, ma l'ho scoperto in quest'occasione. Questo non è un centro sportivo, è un Paradiso. Ciò potrebbe essere anche un limite, perché l'avere tutto a volte non è propedeutico a fare quello step che dicevamo".

Le impresssioni sul nuovo tecnico della prima squadra Grosso?

"L'ho incrociato per la prima volta stamattina. Lo stimo molto, mi piace come persona oltre che come allenatore. Ha dimostrato ciò che è capace di fare in panchina, ma mi piace particolarmente il suo modo di porsi. Siamo stati avversari un paio di volte, una si è divertito lui e l'altra io. Sta dimostrando di essere quello che dimostrava da calciatore: è una persona retta, seria e piena di buoni propositi".