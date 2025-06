UEFA, sanzione alla Fiorentina per i fumogeni col Betis: multa e stadio chiuso parzialmente

La Commissione di Controllo, Etica e Disciplina (CEDB) della UEFA ha emanato pochi minuti fa un comunicato che riguarda i fatti di Fiorentina-Betis, semifinale di ritorno dell'ultima Conference League. Il massimo organismo calcistico europeo ha deciso di chiudere parzialmente lo stadio in cui la squadra viola giocherà le prossime due partite europee, quindi il playoff casalingo della successiva Conference League (21 e 28 agosto le date) e l'eventuale prima giornata del maxi-girone, oltre che di infliggere tre multe dal totale di 82.500 euro: tutto questo per punire il lancio di fumogeni avvenuto al Franchi lo scorso 8 maggio nella gara di ritorno con gli spagnoli, oltre che "per l'ostruzione dei passaggi pubblici" e "per la condotta scorretta della sua squadra", si legge nel comunicato della UEFA. Questo il dispositivo:

Partita: ACF Fiorentina-Real Betis Balompié (2:2), 08.05.2025, UEFA Conference League 2024/25

Accuse contro l'ACF Fiorentina:

Condotta impropria della squadra (5 o più giocatori), Art. 15(4) DR

Blocco dei passaggi pubblici, art. 38 SSR

Lancio di oggetti, art. 16(2)(b) DR

Accensione di fuochi d'artificio, art. 16(2)c DR

Disordini della folla, Art. 16(2)(h) DR

Decisione:

Il CEDB ha deciso:

- Di ordinare l'esecuzione della misura disciplinare sospesa imposta dalla Commissione di Controllo, Etica e Disciplina UEFA nella sua decisione del 24 marzo 2025 (DC 39929) per il lancio di fuochi d'artificio, vale a dire di ordinare la chiusura parziale dello stadio dell'ACF Fiorentina (vale a dire i settori S01, S02, S07 e S08) durante la prossima (1) partita della competizione UEFA in cui l'ACF Fiorentina giocherà come club ospitante) , in conformità con l'articolo 26(3) del Regolamento Disciplinare.

- Di infliggere all'ACF Fiorentina una multa di 50.000 € e di disporre la chiusura parziale dello stadio dell'ACF Fiorentina (ossia i settori S01, S02, S07, S08, S09, S10) per un'ulteriore (1) partita di una competizione UEFA in cui l'ACF Fiorentina giocherà come club ospitante, per accensione di fuochi d'artificio, lancio di oggetti e disturbo della folla.

- Multare l'ACF Fiorentina di 28.000 euro per l'ostruzione dei passaggi pubblici.

- Multare l'ACF Fiorentina di 4.500 euro per la condotta scorretta della sua squadra.