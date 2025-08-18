Pongracic, convocato dalla Croazia per le sfide in programma a settembre
La Croazia ha pubblicato la lista dei convocati per gli impegni in programma il 5 e l'8 settembre validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Tra i giocatori chiamati dal ct Zlatko Dalic c'è anche il difensore della Fiorentina, Marin Pongracic.
Di seguito il post diffuso sul profilo ufficiale X dalla Federazione croata:
📜 Here is #Croatia squad for the upcoming @FIFAWorldCup qualifiers in September, against Faroe Islands and Montenegro! 🇭🇷🤩#Family #WCQ #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/LfvxfiXzHQ— HNS (@HNS_CFF) August 18, 2025
