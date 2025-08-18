Pongracic, convocato dalla Croazia per le sfide in programma a settembre

di Redazione FV

La Croazia ha pubblicato la lista dei convocati per gli impegni in programma il 5 e l'8 settembre validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Tra i giocatori chiamati dal ct Zlatko Dalic c'è anche il difensore della Fiorentina, Marin Pongracic.

Di seguito il post diffuso sul profilo ufficiale X dalla Federazione croata: