Polissya-Fiorentina, c'è la terna arbitrale: dirigerà l'azero Aliyar Aghayev

Il sito ufficiale dell'Uefa ha pubblicato la terna arbitrale che dirigerà la partita di giovedì tra Polissya e Fiorentina valida per gli spareggi di Conference League. L'arbitro sarà il signor Aliyar Aghayev (AZE), gli assistenti Zeynal Zeynalov (AZE) e Akif Amirali (AZE). Il quarto uomo designato è Kamal Umudlu (AZE), il VAR Robert Schröder (GER), mentre l'aiuto Var Ingilab Mammadov (AZE).